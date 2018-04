Elicottero della Marina cade in mare: morto un membro dell'equipaggio

L'elicottero, riferiscono alla Difesa, era imbarcato su nave Borsini. Durante un'attività notturna programmata di addestramento, è caduto in mare per cause ancora sconosciute. Le attività di soccorso per il recupero dell'equipaggio "sono scattate con immediatezza - sottolinea ancora lo Stato maggiore della Difesa - e sono stati prontamente recuperati i cinque membri dell'equipaggio, poi trasferiti a bordo di nave Borsini. Quattro di loro sono in buone condizioni, mentre lo specialista di volo Andrea Fazio, recuperato in stato di incoscienza, è deceduto a bordo di Nave Borsini nel corso delle operazioni di rianimazione".