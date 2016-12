Ecco il nuovo piano emergenza Vesuvio: due zone rosse e 700mila persone da evacuare

Il nuovo piano emergenza Vesuvio modifica quello del 2001 creando una "zona rossa" di 25 comuni, rispetto ai 18 precedenti, una "zona gialla" di 62 comuni per coprire i territori esposti alla caduta di ceneri e materiali piroclastici e una "zona rossa 2" per l'area soggetta a rischio di crolli di edifici. Vincenzo De Luca, presidente della giunta regionale campana, ha affermato: "Entro ottobre la regione Campania acquisirà gli ultimi piani comunali per la redazione del testo finale del dispositivo".



Il nuovo piano prevede una fase di allarme, il massimo livello di pericolo previsto, dove si predispongono 500 autobus che trasporteranno dalle "aree di attesa" alle "aree di incontro" 672 mila residenti nei comuni dentro la zona rossa con quasi 4365 corse al giorno. Inoltre sarà previsto il trasferimento di tutte le auto immatricolate nei comuni interessati, quasi 375 mila. I mezzi di trasporto dovranno usufruire dei 21 punti di accesso e uscita individuati dalle autorità. Nel livello precedente, invece, saranno evacuati i malati in ospedali e case di cura, i detuniti nelle carceri e verranno messi in sicurezza i beni culturali.



"Il piano di emergenza Vulcani - ha detto Fabrizio Curcio, il responsabile della Protezione Civile, - non riguarda solo la Sicilia e la Campania, ma coinvolge tutto il Paese". Infatti saranno 19 le regioni italiane che dovranno accogliere le persone evacuate per poi trasferirle nelle strutture già segnalate.