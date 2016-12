19 maggio 2015 Down discriminati, Trenitalia si scusa Sette ragazzi sono stati costretti a lasciare il posto ad altri clienti alla stazione di Conegliano e di Mestre per "non rallentare le procedure" Tweet google 0 Invia ad un amico

17:36 - Alla fine sono arrivate le scuse. Dopo l'indignazione dell'opinione pubblica e i vani tentativi di sminuire l'accaduto, è il momento della sincerità. Il mea culpa è del direttore regionale di Trenitalia: ha confermato che, contrariamente a quanto riportato nel comunicato stampa dell’azienda, nessuna carta blu scaduta avrebbe creato disguidi. Quindi, i sette ragazzi Down che dovevano prendere il treno per andare a Venezia, sono stati vittime di discriminazione. Erano regolarmente in fila alla stazione di Conegliano per acquistare i biglietti, ma gli addetti ai lavori Fs gli chiedono di far passare gli altri per "non rallentare le procedure". Stessa situazione a Mestre: "Fate perdere troppo tempo". La denuncia dell'accaduto è partita dall'associazione Italiana Persone Down sezione della Marca Trevigiana Onlus, e l'indignazione è stata così forte da "costringere" l'azienda a scusarsi. "Gli autori dei due gesti avranno ora dei provvedimenti disciplinari - dice un comunicato - L'azienda invita il gruppo di ragazzi a visitare una stazione e la sala macchine".