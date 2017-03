Dj Fabo, Marco Cappato indagato dalla procura di Milano per aiuto al suicidio

Marco Cappato è indagato per aiuto al suicidio in relazione alla morte di Dj Fabo e a seguito dell'autodenuncia presentata martedì ai carabinieri, in cui ha raccontato di aver accompagnato Fabiano Antoniani a morire in una clinica in Svizzera. Il pm di Milano Tiziana Siciliano ha intenzione di interrogare l'esponente dei Radicali alla presenza di un legale. Il reato di "istigazione o aiuto al suicidio" prevede fino a 12 anni di carcere.

In particolare, a Cappato, viene contestata la parte del reato in cui si stabilisce che deve essere punito chi "agevola in qualsiasi modo l'esecuzione" del suicidio. Gli inquirenti, dopo l'interrogatorio di Cappato, dovranno svolgere accertamenti e fare valutazioni anche complessi e delicati perché, da quanto è stato riferito, si tratta certamente di un caso che può fare giurisprudenza.



"Questione di diritto alla vita e alla morte" - "Ci sono diversi profili che dovranno essere affrontati, compresa la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di diritti", aveva chiarito ieri il procuratore Francesco Greco, spiegando anche che "per questo reato l'aiuto deve essere portato fino all'atto finale". Si tratta, aveva aggiunto il capo della Procura milanese, di "una storia complessa che presenta profili di rilievo sia in termini di principi generali che giuridici, dato che qui c'è una questione di diritto alla vita e alla morte".



Cappato: "Difenderò le mie ragioni" - "Sono pronto a difendere le mie ragioni", è il primo commento a caldo di Marco Cappato.