Diciotti, il capo gabinetto del ministero indagato è "sereno"

Il capo di gabinetto del ministero dell'Interno, come Salvini indagato nel caso Diciotti, dice di essere "sereno, tranquillo e determinato". Matteo Piantedosi è convinto che non sia stata violata alcuna norma e assicura, dicono fonti vicine al dirigente, di non essere assolutamente "turbato" dall'indagine avviata a suo carico dalla procura di Agrigento. Secondo le stesse fonti, il suo rapporto, professionale e umano, con il ministro si è rinforzato.