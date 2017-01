Cyberspionaggio, ecco chi sono i fratelli Occhionero

Roma, le due cyberspie dei politici 1 di 16 Ansa Ansa Roma, le due cyberspie dei politici Giulio Occhionero 2 di 16 Ansa Ansa Roma, le due cyberspie dei politici Francesca Maria Occhionero 3 di 16 Italy Photo Press Italy Photo Press Roma, le due cyberspie dei politici 4 di 16 Italy Photo Press Italy Photo Press Roma, le due cyberspie dei politici 5 di 16 Ansa Ansa Roma, le due cyberspie dei politici 6 di 16 Ansa Ansa Roma, le due cyberspie dei politici 7 di 16 Ansa Ansa Roma, le due cyberspie dei politici 8 di 16 Ansa Ansa Roma, le due cyberspie dei politici 9 di 16 Ansa Ansa Roma, le due cyberspie dei politici 10 di 16 Ansa Ansa Roma, le due cyberspie dei politici 11 di 16 Ansa Ansa Roma, le due cyberspie dei politici 12 di 16 Ansa Ansa Roma, le due cyberspie dei politici 13 di 16 Ansa Ansa Roma, le due cyberspie dei politici 14 di 16 Ansa Ansa Roma, le due cyberspie dei politici 15 di 16 Ansa Ansa Roma, le due cyberspie dei politici 16 di 16 Ansa Ansa Roma, le due cyberspie dei politici leggi dopo slideshow ingrandisci

Dalla chimica, alle corse, alla carriera di manager: chi è Francesca Maria Occhionero - Francesca Maria, 48 anni, nata a Medford negli Usa, intraprende la carriera di manager dopo una laurea e un dottorato in chimica. Una donna con passioni e capacità diversificate (parla inglese e arabo), runner appassionata con tempi ottimi in maratone e corse competitive.



Da circa quindici anni Francesca Maria, racconta il suo curriculum su Linkedin, ha ricoperto "ruoli direzionali all'interno di diverse società e in consigli di amministrazione, occupandosi e maturando quindi esperienza sia nei settori tipicamente connessi allo start up di nuove aziende, alla gestione aziendale in genere (gestione del personale, dell'amministrazione, del contenzioso - legale, societario, amministrativo e giuslavoristico) che in quelli più direttamente legati alla gestione delle relazioni con la clientela".



Giulio Occhionero, le frequentazioni altolocate, la vita "monastica" e la massoneria - Giulio, invece viene descritto dalle fonti investigative come un soggetto particolare, che ha fatto per anni vita monastica, con un numero molto ridotto di frequentazioni e poca socialità. Ma pare che non sia sempre stato così. Laureato in ingegneria nucleare, si dedica alla creazione di un algoritmo per la finanza: da qui parte la sua iniziale fortuna. Dopo aver fondato la Westlands Security, l'inizio degli anni Duemila lo trova nei salotti che contanto, tra belle donne e auto di lusso.



Un aspetto messo in rilievo dalle indagini è il legame di Giulio con "gli ambienti della massoneria italiana, in quanto membro della loggia "Paolo Ungari - Nicola Ricciotti Pensiero e Azione" di Roma, della quale in passato ha ricoperto il ruolo di maestro venerabile, parte delle logge (la n. 773) del Grande Oriente d'Italia", si legge nell'ordinanza. E tra i nominativi presenti nel database sequestrato vi sono proprio "elementi di vertice della massoneria italiana".



E Giulio era pronto anche a "cambiare lavoro", avendo subodorato che per lui tirava una brutta aria: dalle carte sono emersi, infatti, i suoi recenti contatti con con "cacciatori di teste" esteri (Gran Bretagna, ma anche Irlanda e Polonia) per avere nuovi incarichi in aziende importanti come Deutsche Bank per la sua sede londinese.



Lo stretto rapporto tra i fratelli Occhionero - Dall'ordinanza di custodia cautelare emerge lo stretto rapporto tra i due fratelli e il loro forte senso di protezione nei confronti dell'anziana madre. "Giulio ti prego di non coinvolgere mamma nei nostri problemi, mi sembra che sia già abbastanza coinvolta e che ci sta aiutando più del dovuto", dice in un messaggio whatsapp Francesca Maria al fratello.



Le consulenze per il governo Usa - Uno dei punti cruciali dell'inchiesta riguarda la Westlands Securities: una realtà "operante nel campo dell'investment banking" e che ha fornito, tra l'altro, consulenza al governo statunitense, in un'operazione commerciale per la costruzione di infrastrutture nel porto di Taranto.