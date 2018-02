Cuneo, travolta e uccisa dall'auto del compagno: omicidio e non incidente

Non incidente ma omicidio. Sarebbe la causa della morte di Erica Beccaria, 42 anni, il cui corpo fu trovato, la notte del 19 settembre, riverso in un stradina di S. Michele Mondovì (Cuneo), accanto alla Bmw del compagno, Claude Laurent Silvano. Per l'uomo l'accusa passa da omicidio colposo a volontario. La svolta nelle indagini grazie a nuove perizie dopo i risultati dell'autopsia, secondo cui la donna fu investita.