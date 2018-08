Crollo ponte, Ferrazza: ancora nessuna comunicazione dal ministero

"Anch'io vorrei cercare di capire. Ma prima di parlare dovrei ricevere una comunicazione del ministero, cosa che ancora non c'è stata". Lo ha detto Roberto Ferrazza, fino a giovedì presidente della Commissione ispettiva del Mit per il crollo di ponte Morandi. Ferrazza, che è provveditore delle opere pubbliche per il Piemonte, la Liguria e la Val d'Aosta, parteciperà oggi a una riunione in prefettura "con una disposizione d'animo aperta e serena".