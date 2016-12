Cosentino, chiesti 9 anni di carcere per l'ex sottosegretario

I magistrati della Dda di Napoli hanno chiesto nove anni per l'ex sottosegretario Nicola Cosentino nell'ambito del processo in cui l'ex politico è imputato per reimpiego illecito di capitali. Per l'ex deputato c'è anche l'aggravante di aver agevolato i Casalesi per la costruzione, mai avvenuta, di un centro commerciale. Con l'ex coordinatore campano del Pdl ci sono altri 20 imputati.