Como, scappa dalla polizia in moto ma pubblica il video: denunciato e via 117 punti

Pensava che la velocità della sua moto fosse sufficiente per beffare la legge. Ne era così certo che, sfuggito alla polizia, aveva messo in Rete il video della sua fuga. La polizia, con calma, lo ha cercato online per mesi ed è risalita oggi a lui. Si tratta di un 19enne di Como, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e decurtato di 117 punti dalla patente."Non mi prenderanno. Grazie", canticchiava nel filmato postato ad agosto. E invece, appunto, lo hanno preso eccome. È successo a Montorfano, in provincia di Como.