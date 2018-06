Cecilia Rodriguez in questura: ha il permesso di soggiorno scaduto

Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, che si trova da alcuni giorni a Capri per partecipare ad una manifestazione di sport e spettacolo insieme al fidanzato Ignazio Moser, ha ricevuto in albergo la visita di una pattuglia di agenti che l'ha invitata a seguirli. Era stato il direttore di "Chi" Alfonso Signorini, nel corso di una diretta web dall'isola azzurra, a rivelare il particolare del permesso di soggiorno scaduto. La polizia ha così deciso di approfondire la notizia, che nel frattempo stava circolando in rete.