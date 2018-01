Catania, trans aggredita al bar: “Io, picchiata senza motivo”

A Pomeriggio Cinque il racconto doloroso di Agnese Vittoria, studentessa transgender dell'Università di Catania aggredita in un bar. L'episodio atroce accade poco prima di Natale. La ragazza si reca al bar della Rinascente e, mentre si trova al bancone, un uomo poco distante, guardandola, avrebbe riferito qualcosa agli altri membri del suo gruppo, quasi per prenderla in giro. “Io mi sono arrabbiata e li ho richiamati invitandoli a rispettare le persone”, ha raccontato. A quel punto i cinque – due donne e tre uomini – l’avrebbero aggredita verbalmente accerchiandola e gridandole contro. “Uno di loro, poi, avvicinandosi ancora di più, mi ha spintonata e schiaffeggiata”. Un episodio che ha segnato profondamente la ragazza che ha aggiunto, chiacchierando con Barbara D’Urso: “Forse non accettavano il fatto che io mi sia ribellata alle loro affermazioni”.