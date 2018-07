Catania, medico aggredito in ospedale con forbiciate alla testa

Nuova aggressione a un medico, questa volta all'ospedale di Acireale (Catania). Un ortopedico è stato colpito più volte alla testa con delle forbici prelevate dalla sala gessi da un paziente di 35 anni, ricoverato per una contusione a una caviglia. L'uomo è stato arrestato. "La situazione negli ospedali è pesante. Fare il medico sta diventando un atto di eroismo", ha commentato il ministro della Salute, Giulia Grillo.

L'uomo era in attesa del medico che doveva procedere alla fasciatura della caviglia dopo un consulto con il primario del reparto. Quando l'ortopedico è rientrato in sala, il 35enne ha preso la forbice e lo ha colpito ripetutamente alla testa.



L'uomo è stato arrestato dai carabinieri che hanno inviato una relazione alla Procura di Catania anche per la valutazione del reato da contestare. Già martedì dall'ospedale erano stati avvertiti i militari a causa dell'atteggiamento aggressivo dello stesso paziente, ma poi gli allarmi erano sembrati rientrare.