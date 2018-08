Cassazione: "Centri sociali occupati regolari se socialmente utili"

Gli edifici occupati da centri sociali che svolgono iniziative di utilità sociale con "l'acquiescenza" del proprietario dello stabile, ingenerando il convincimento della " legittimità dell'occupazione ", non possono essere sgomberati. Lo ha stabilito la Cassazione respingendo la richiesta di sequestro del centro sociale " Tempo Rosso ", nel Casertano, i cui attivisti sono impegnati nella lotta all'inquinamento della "terra dei fuochi" .

Gli attivisti del centro sociale "Tempo Rosso" hanno subito accolto la sentenza della Corte suprema: "E' stato rigettato il ricorso della Procura di Santa Maria Capua Vetere". E su Facebook scrivono: "Ora attendiamo le motivazioni per vedere se sono state accolte le istanze dei nostri avvocati". "Nella provincia del malaffare, del deserto ambientale e sociale, e dell'ipocrisia istituzionale, essere Tempo Rosso è per noi la nostra maniera di esistere e resistere qui, a testa alta e senza mai fare un passo indietro", concludono.



Paolo Cento: "Riconosciuto il valore sociale" - "La sentenza della Cassazione sulla vicenda di un centro sociale della Campania riconosce finalmente il valore sociale e pubblico di molti di questi spazi sottratti al degrado e all'abbandono". Lo afferma Paolo Cento di Sinistra Italiana-Liberi e Uguali, commentando la sentenza della Suprema Corte resa nota oggi. "Il no agli sgomberi nei casi riconosciuti di valore pubblico delle proprie attività stabilito dalla cassazione richiede ora - conclude - uno stop immediato al piano di sgomberi annunciato dal ministro Salvini nelle grandi città a partire da Roma".