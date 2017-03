La svolta è arrivata nella notte con l'arresto di Salvatore Fuscaldo. Le sorelle di Antonella Lettieri, uccisa la sera dellʼ8 marzo a Cirò Marina, parlano alle telecamere di Mattino 5: "Nostra sorella aveva dei valori e non aveva nessuna relazione con lui: l'assassino che l'ha uccisa così barbaramente, deve pagare" e continua "Antonella considerava Salvatore come un fratello e lui come una sorella; che non mi si venga a dire che era un malatao di mente perchè era sanissimo".