Caso Diciotti, Salvini indagato per sequestro di persona aggravato si scaglia contro la magistratura: è bufera

"Interrogatemi domani, vengo a piedi a Palermo a spiegare cosa ho fatto, mi costituisco - ha commentato il ministro -. Sui 100 immigrati che io avrei sequestrato, 75 sono spariti. Io ho sequestrato delle persone che sarebbero scappate dalla guerra e che a fronte di accoglienza garantita, vitto, alloggio, pane e salame, doccia, telefono come hanno risposto? Spariti. Vorrei sapere dai Saviano, dai Renzi, dai Gad Lerner, dai Santoro cosa pensano". Salvini ha quindi sottolineato che "se domani in Italia dovesse arrivare un'altra nave di clandestini, in Italia non sbarca".



Scontro con la magistratura - "Qui - ha proseguito il vicepremier - c'è la certificazione che un organo dello Stato indaga un altro organo dello Stato. Con la piccolissima differenza che questo organo dello Stato, pieno di difetti e di limiti, per carità, è stato eletto, altri non sono eletti da nessuno". Parole che hanno subito innescato la reazione dell'Anm, secondo cui siamo davanti a "un chiaro stravolgimento dei principi costituzionali, che assegnano alla magistratura il compito e il dovere di svolgere indagini anche nei confronti di chi è titolare di cariche elettive o istituzionali". Anche il presidente del Csm, Giovanni Legnini, ha espresso "forte preoccupazione" per espressioni "che si pongono in contrasto con il doveroso rispetto delle prerogative che si deve a ciascuno dei poteri dello Stato".