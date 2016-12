Contrada chiedeva la revisione del processo in forza di una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che l'anno scorso aveva sanzionato l'Italia. Per i giudici di Strasburgo, Contrada non doveva essere processato e condannato perché, all'epoca dei fatti (1979-1988), il reato di concorso esterno in associazione mafiosa non "era sufficientemente chiaro e il ricorrente non poteva conoscere nello specifico la pena in cui incorreva per la responsabilità penale che discendeva dagli atti compiuti".



"Leggeremo - ha aggiunto l'ex 007 - le motivazioni per cui la Cassazione non dà esecuzione alla sentenza della Corte europea. Ma sin da ora si può dire che sia una decisione in contrasto con la convenzione sottoscritta dallo Stato italiano".