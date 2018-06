Carte d'identità elettroniche difettose, il Poligrafico dello Stato le sostituirà tutte

Il Poligrafico dello Stato ha ammesso l'errore: 350mila carte d'identità elettroniche erano state messe in circolo nonostante un microchip difettoso. In una nota, assicura la sostituzione gratuita dei documenti entro 12 mesi a tutti i cittadini che ne faranno richiesta. Nel frattempo, sarà compilata una "white list", in modo che le carte d'identità possano essere comunque utilizzate. Si calcola che il costo complessivo dell’operazione si aggiri attorno ai 50 milioni di euro.

Il piano del Poligrafico L'istituto che emette le Cie, il Poligrafico dello Stato, è ora costretto a trovare una soluzione. Il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, aveva infatti inviato una lettera a tutti i comuni dove denunciava il problema e il mancato intervento delle autorità di competenza. Il Poligrafico è stato così richiamato all'ordine, anche per evitare che proprio i comuni, cioè la parte lesa assieme ai cittadini, finissero sul banco degli imputati. Dovendo correre ai ripari, il Poligrafico ha diffuso una nota nella quale assicura la "sostituzione gratuita delle carte difettose nei prossimi 12 mesi" per tutti quelli che ne faranno richiesta. Nel frattempo, saranno compilate delle "white list" delle Cie difettose, in accordo "con tutte le amministrazioni di riferimento". In questo modo, le carte d"identità potranno comunque essere utilizzate sia in ambito nazionale che internazionale. Significa, in sostanza, che i cittadini non dovrebbero riscontrare problemi nell'attraversamento delle frontiere.