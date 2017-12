Capodanno, festa blindata nelle piazze italiane

Sarà anche quest'anno un Capodanno "blindato" in tutta Italia : piazze sorvegliate speciali, con barriere per evitare l'accesso di mezzi e presenza rafforzata di forze dell'ordine. Roma si prepara al concerto del Circo Massimo, Milano ospiterà l'evento di fine anno in una piazza Duomo transennata, mentre Torino rinuncia alla festa in piazza, dopo gli incidenti di San Carlo. Tanti i sequestri di botti , cento le persone arrestate.

Un'ordinanza firmata dal sindaco Virginia Raggi ha vietato l'utilizzo di fuochi artificiali, petardi, razzi e in generale di tutti i prodotti che hanno effetto di scoppio, crepitante e fischiante dalle 00.01 del 31 dicembre 2017 alle 24.00 del 1° gennaio 2018, su tutto il territorio di Roma Capitale. Sono escluse dal divieto bengala, fontane, bacchette scintillanti, trottole e girandole luminose.



A Milano saranno 250 gli agenti impiegati per il controllo di piazza Duomo durante il concerto gratuito di fine anno. L'afflusso del pubblico, per un massimo di 20.070 persone, avverrà attraverso nove varchi di accesso presidiati con metaldetector e con il controllo di borse e zaini.



Sequestri di botti e fuochi - Nonostante le ordinanze di tanti sindaci, la campagna di sensibilizzazione della polizia e gli appelli di numerose associazioni, botti, fuochi e materiale esplosivo di vario genere continuano ad accompagnare il passaggio tra il nuovo e il vecchio anno in numerose località italiane. La sola polizia ha sequestrato in questi giorni oltre 2.800 proiettili, più di duemila chili di prodotti esplodenti classificati, 2.300 chili di giochi pirotecnici marcati Comunità europea e oltre 11mila pezzi, non pesati per la difficoltà e la pericolosità nella manipolazione. Sono anche stati sequestrati quasi 2.600 chili di polvere da sparo.