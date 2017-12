Allerta sicurezza, Milano blindata per le festività natalizie

Dopo la nuova allerta per la sicurezza nelle piazze italiane emersa durante il Comitato nazionale per l'ordine pubblico e la sicurezza, oltre agli accessi a numero chiuso in piazza Navona a Roma sono arrivati provvedimenti anche per Milano. Per il capoluogo lombardo, infatti, è stata decisa, a partire dal 23 dicembre, la pedonalizzazione dell'area Duomo-piazza Mercanti-via Dante con il posizionamento di barriere in cemento armato.