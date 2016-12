L’ex fidanzato di Tiziana Cantone si difende dalle accuse di avere indotto la donna al suicidio: "Non so chi abbia poi diffuso ulteriormente i video, ma di certo quelle immagini, da quanto ne so, sono state inviate solo a loro" ha detto Sergio Di Palo, come riferisce il suo avvocato, Bruno Larosa. L'uomo è stato sentito dalle procure di Napoli Nord, ad Aversa, in provincia di Caserta, e da quella di Napoli.