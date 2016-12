Tiziana Cantone, il Tribunale di Napoli: "Facebook doveva rimuovere i link dei video hard"

Il collegio ha però accolto la parte del reclamo presentato dai legali di Facebook Ireland, disponendo che non sussiste alcun obbligo per l'hosting provider di controllare preventivamente tutte le informazioni caricate sulla varie pagine. "E' una pronuncia molto equilibrata - commenta Andrea Orefice, avvocato della madre di Tiziana - perché introduce il principio, rigettando quanto asseriva Facebook, secondo cui un hosting provider, pur non avendo un generale obbligo di sorveglianza su tutto quanto viene pubblicato sui propri spazi, deve però rimuovere le informazioni illecite, quando arriva la segnalazione di un utente. E' quello che è avvenuto nel caso di Tiziana. E non deve attendere che il sia Garante della Privacy oppure il giudice ad ordinargliene la rimozione".

Facebook: "Accogliamo la decisione del tribunale" - "Accogliamo questa decisione perché chiarisce che gli 'hosting providers' non sono tenuti al monitoraggio proattivo dei contenuti": è il commento di un portavoce di Facebook sulla vicenda di Tiziana Cantone. "Non tolleriamo contenuti che mostrino nudita' o prendano di mira le persone per denigrarle. Contenuti come questi vengono rimossi non appena ne veniamo a conoscenza. Siamo profondamente addolorati per la tragica morte di Tiziana e confermiamo il nostro impegno a lavorare con autorità locali, esperti e Ong per evitare che accada di nuovo".