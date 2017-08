In molti contestano i tempi: ci sono voluti quattro giorni per ottenere la rilevazione del terremoto di Ischia. Venti minuti dopo la scossa delle 20.57 di lunedì scorso era stata indicata una magnitudo locale di 3.6 con epicentro in mare, al largo di Forio.



Poco dopo la mezzanotte dall'Osservatorio Vesuviano, sede napoletana Ingv, arrivano i dati rielaborati con magnitudo di 4.0, ipocentro a 5 chilometri di profondità e un epicentro sempre in mare ma a circa 3 chilometri dalla costa Nord. Adesso i nuovi dati che collocano l'epicentro sulla terra ferma, a Casamicciola.



E' un nuovo tassello che sarà utile alla Procura di Napoli, che per ora procede contro ignoti per omicidio plurimo colposo e disastro colposo. Saranno i documenti relativi agli edifici crollati sequestrati nell'ufficio tecnico del Comune di Casamicciola forse a dire qualcosa in più. Per alcune abitazioni dovranno essere anche vagliate le richieste di condono presentate in passato.



Suolo abbassato fino a 4 centimetri - In seguito al terremoto del 21 agosto il suolo si è abbassato fino a circa 4 centimetri in un'area a ridosso di Casamicciola Terme: è quanto i ricercatori del CNR-IREA hanno misurato nei movimenti permanenti del terreno grazie ai satelliti europei Sentinel-1 e italiani COSMO-SkyMed.