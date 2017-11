Spari tra giovanissimi dopo una lite, quattro feriti a Napoli

Quattro giovanissimi feriti da colpi di arma da fuoco: è il bilancio di una sparatoria avvenuta nel quartiere Chiaia , tra i crocevia più affollati della movida napoletana . Gli spari sarebbero avvenuti in seguito a una lite tra due comitive. Coinvolto un gruppo di ragazzi tra i 14 e i 19 anni, alcuni dei quali provenienti dall'hinterland partenopeo e già noti alle forze dell'ordine. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita.

Secondo la polizia, sono stati sparati almeno sei colpi da due armi diverse, esplosi ad altezza d'uomo da due persone a bordo di uno scooter. Pochi minuti prima della sparatoria, una telecamera ha ripreso scene di una rissa tra due comitive. L'ipotesi più probabile è dunque che, dopo l'alterco, alcuni dei contendenti si siano allontanati per poi tornare a bordo di uno scooter e sparare contro l'altro gruppo.



Tra i quattro feriti, il più grave è un 16enne ricoverato nell'ospedale Loreto Mare per ferite al torace e a una gamba, con prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Una ragazza di 19 anni è stata ferita al torace e dovrà essere operata per estrarle una pallottola dal seno.



Nel bilancio anche un quinto ferito, lieve, per una frattura del setto nasale provocata probabilmente da una caduta durante il caos. La sparatoria è avvenuta nella zona dei cosiddetti 'baretti', abituale punto di ritrovo serale della movida partenopea.