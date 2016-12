Sparatoria a Napoli, un morto

Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito gravemente in una sparatoria avvenuta a Napoli, nei pressi di piazza Garibaldi, non lontano dalla stazione centrale. La vittima, Salvatore D'Alpino, aveva 36 anni. Il ferito, Sabatino Caldarelli di 37, è stato colpito allo stomaco e trasportato all'ospedale Loreto Mare per essere sottoposto a un intervento chirurgico. Entrambi hanno precedenti per ricettazione e contraffazione.