Salerno, investe donna e la uccide | Alla guida l'attore Domenico Diele: arrestato

Alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ha investito e ucciso una 48enne. La tragedia è avvenuta nella notte, nei pressi dell'uscita autostradale di Montecorvino Pugliano , nel Salernitano. Guidava l'auto l'attore 32enne Domenico Diele . Il giovane non poteva guidare, in quanto la sua patente era stata sospesa per un precedente problema di utilizzo di stupefacenti. Diele è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale aggravato.

Sembra che Diele stesse tornando da una festa che si era tenuta a Matera quando con la sua auto, intorno alle 2 del mattino, ha urtato lo scooter su cui viaggiava la 48 enne Ilaria Dilillo che è morta praticamente sul colpo a causa delle ferite riportate.



I primi soccorritori giunti sul posto riferiscono di aver visto l'attore sconvolto mentre non si dava pace per l'accaduto. "Che ho fatto, che ho fatto", le sue prime parole Gli agenti della polizia stradale di Eboli hanno arrestato il 32enne con l'accusa di omicidio stradale aggravato. L'udienza di convalida della misura è prevista per lunedì.



Ilaria Dilillo, secondo conoscenti, era una donna molto solare, ben voluta da tutti, sempre conviviale. Lavorava in uno studio legale salernitano e da poco si stava riprendendo dalla morte della madre che le aveva provocato un periodo di grande tristezza. Viveva a casa con il padre nella zona orientale di Salerno.