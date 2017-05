Omicidio nel Napoletano, uomo morto in una gioielleria di Marano

Omicidio a Marano , in provincia di Napoli . All'interno di una gioielleria è stato infatti trovato morto il 43enne Salvatore Gala , titolare dell'esercizio. Il negozio è stato messo a soqquadro e la cassaforte è stata ritrovata aperta e senza gioielli, ma secondo gli inquirenti, contrariamente a quanto era trapelato dopo l'omicidio, l'ipotesi della rapina non sarebbe quella privilegiata.

Omicidio nel Napoletano, gioielliere ucciso nel suo negozio 1 di 16 Facebook Facebook Omicidio nel Napoletano, gioielliere ucciso nel suo negozio Salvatore Gala, 43 anni 2 di 16 Ansa Ansa Omicidio nel Napoletano, gioielliere ucciso nel suo negozio 3 di 16 Ansa Ansa Omicidio nel Napoletano, gioielliere ucciso nel suo negozio 4 di 16 Ansa Ansa Omicidio nel Napoletano, gioielliere ucciso nel suo negozio 5 di 16 Ansa Ansa Omicidio nel Napoletano, gioielliere ucciso nel suo negozio 6 di 16 Ansa Ansa Omicidio nel Napoletano, gioielliere ucciso nel suo negozio 7 di 16 Ansa Ansa Omicidio nel Napoletano, gioielliere ucciso nel suo negozio 8 di 16 Ansa Ansa Omicidio nel Napoletano, gioielliere ucciso nel suo negozio 9 di 16 Ansa Ansa Omicidio nel Napoletano, gioielliere ucciso nel suo negozio 10 di 16 Ansa Ansa Omicidio nel Napoletano, gioielliere ucciso nel suo negozio 11 di 16 Ansa Ansa Omicidio nel Napoletano, gioielliere ucciso nel suo negozio 12 di 16 Ansa Ansa Omicidio nel Napoletano, gioielliere ucciso nel suo negozio 13 di 16 Ansa Ansa Omicidio nel Napoletano, gioielliere ucciso nel suo negozio 14 di 16 Ansa Ansa Omicidio nel Napoletano, gioielliere ucciso nel suo negozio 15 di 16 Ansa Ansa Omicidio nel Napoletano, gioielliere ucciso nel suo negozio 16 di 16 Ansa Ansa Omicidio nel Napoletano, gioielliere ucciso nel suo negozio leggi dopo slideshow ingrandisci

A scoprire il cadavere, in mattinata, sono state la madre e la sorella della vittima. Gala non era rientrato a casa la scorsa notte e la famiglia, insospettita, aveva allertato le forze dell'ordine. Il delitto - l'uomo è stato ucciso con un solo colpo di pistola - potrebbe essere avvenuto lunedì sera. Tra le persone che i carabinieri di Giugliano in Campania (Napoli) stanno ascoltando in caserma, figura anche la ex moglie della vittima. All'esterno del negozio è sistemata una telecamera che potrebbe avere ripreso le persone entrate e uscite dal negozio. La gioielleria si trova nella centrale via Merolla, al civico 77.