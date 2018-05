Napoli, violentata turista inglese: cinque arresti

Nel drink la droga della stupro - Stando a quanto emerso, i fatti risalgono al 2016, durante l'ultima notte di permanenza di una 50enne inglese in un albergo di Meta. I responsabili della violenza sono alcuni dipendenti ed ex dipendenti della struttura. Due dei cinque, i barman in servizio nel locale, hanno offerto alla donna e a sua figlia un drink con all'interno la cosiddetta droga dello stupro.



La chat "cattive abitudini" - La turista è poi stata condotta nel vicino locale piscina dove i due hanno abusato di lei. Consumata la prima violenza, la donna è stata portata nella stanza dove alloggiava il personale dove "ad attenderla vi era un numero imprecisato di uomini, almeno una decina, che a turno usarono violenza su di lei". I responsabili sono stati individuati grazie all'esame dei dispositivi sequestrati al personale maschile in servizio in hotel. Il branco aveva infatti postato foto e video su una chat chiamata "cattive abitudini", dove gli autori dello stupro commentavano l'accaduto e ci si scambiava messaggi con le foto della donna mentre veniva violentata.



Il tatuaggio a forma di corona - Partendo dall'esame dei cellulari, le indagini sono state poi approfondite grazie ad altre tre circostanze: il rilevamento della presenza del Dna degli indagati sul corpo della vittima e in particolare, sottolinea la nota della procura, sulle aree interessate dalla violenza; la foto dei due barman scattata dalla cittadina britannica con il proprio telefonino; la presenza di un tatuaggio a forma di corona sul collo di uno degli autori dello stupro, tatuaggio che era stato descritto dalla donna in fase di denuncia.