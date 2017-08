Napoli, vasto incendio sotto il Vesuvio: evacuate decine di residenti

Il sindaco di Ottaviano: "Da soli non ce la facciamo" - "É un'emergenza nazionale - commenta Luca Capasso, sindaco di Ottaviano (Napoli) e presidente della Comunità del Parco Vesuvio - ci aspettiamo un aiuto da Roma e dalla Protezione Civile nazionale perché da soli non ce la facciamo, è una calamità che rischia di mettere per sempre in ginocchio un'intera area".



"Stiamo assistendo alla morte dello Stato, alla sua totale assenza, ma mai come stavolta lo Stato siamo tutti noi: anche quelli che si fanno i selfie tra le fiamme per postarle sui social, anche quelli che criticano solo e aspettano aiuti senza sapere che in Italia ci sono solo 12 Canadair e poi magari esitano a denunciare i piromani. Spiace dirlo ma è così, lo Stato è anche la mano criminale che sta facendo accadere tutto questo: siamo tutti sconfitti, siamo tutti impotenti, ma sarebbe sbagliato arrendersi. Ora è il momento di dare il massimo, ognuno per la propria parte. Dobbiamo salvare il territorio" aggiunge Capasso.



A San Giuseppe Vesuviano chiuse le vie al transito - Il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, ha firmato una ordinanza in seguito all'emergenza incendi. Nel provvedimento i residenti sono invitati, in via precauzionale, a tenere chiusi gli infissi di abitazioni, esercizi commerciali ed attività industriali e a "limitare le uscite in aree scoperte, soprattutto con riferimento a bambini e anziani, esclusivamente in caso di eventi non procrastinabili". Tutte le strade di collegamento tra via Zabatta ed il Monte Somma sono state chiuse al transito per facilitare l'accesso dei mezzi di soccorso. É stato allertato anche il Centro Operativo Comunale che sta monitorando attentamente l'evolversi delle criticità.