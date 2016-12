Napoli, spara alla moglie in auto e la uccide: arrestato 33enne

Carmine D'Aponte al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere: complicato, dunque, capire perché lo ha fatto. Ma c'è la volontà della separazione espressa dalla moglie più volte (avrebbe contattato anche un avvocato) che potrebbe aver in qualche modo influito. I racconti, le testimonianze, il fatto che i due coniugi vivessero nello stesso palazzo ma in diverse abitazioni, parlano comunque di un clima teso, non solo tra marito e moglie ma anche nell'ambito del nucleo familiare.



A lanciare le accuse è ancora la madre di Stefania. "Lui si beffa della legge e quello che ha fatto era premeditato. A casa non stava tornando, è tornato senza la macchina e stamattina ha aspettato che mia figlia uscisse da casa per farsi accompagnare". Quel che è certo è solo la ricostruzione degli ultimi minuti di vita della donna, uscita da casa prima dell'alba insieme al marito: lei diretta a Mugnano, dove lavorava come donna delle pulizie, lui diretto a Sant'Antimo per trovare un lavoro, a giornata, come muratore. Una manciata di chilometri e poi in via Plutone, a Sant'Antimo, un colpo di pistola calibro 7.65, arma detenuta illegalmente che ha colpito senza scampo Stefania.



"Non deve uscire da galera, altrimenti esce morto", dice la mamma di Stefania che pensa, ora, ai nipoti, due bimbi di 4 e di un anno e mezzo: "Non chiedo niente ma i miei nipoti non me li deve togliere nessuno".