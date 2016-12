22 febbraio 2015 Napoli si apre una voragine di decine di metri: sgomberate 200 famiglie Intanto, a causa del maltempo, a Castellammare di Stabia danni e strade chiuse per l'esondazione del Sarno. Anche la Sicilia in tilt Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:48 - Si è allargata, nella notte, la voragine apertasi alcuni giorni fa nel quartiere Pianura alla periferia di Napoli. Lo sprofondamento, causato dalla rottura di una condotta idrica, ha raggiunto un'ampiezza di una decina di metri: sgombero precauzionale per circa 200 famiglie residenti in tre edifici della zona. Nella voragine era finito, quattro giorni fa, un automezzo per la raccolta dei rifiuti.

Maltempo su Campania e Sicilia: danni e disagi - Alberi caduti ma per fortuna senza coinvolgere persone, qualche smottamento, e strade chiuse al transito a causa dell'esondazione del fiume Sarno. E' la conta dei danni da maltempo a Castellammare di Stabia (Napoli), dove pioggia e forte vento si sono abbattuti sulla città. Gli operai sono al lavoro per sistemare i danni.



Sicilia in tilt a causa delle forti piogge - Frane, smottamenti, allagamenti e circolazione stradale e ferroviaria in tilt in Sicilia a causa del nubifragio che si è abbattuto sull'isola. In provincia di Palermo sono state evacuate 40 abitazioni. I vigili del fuoco stanno lavorando con le ruspe per aprire varchi nella strada statale 188. A Messina chiusi gli approdi del porto a causa delle raffiche di vento. Gravi danni anche sulle linee ferroviarie Palermo-Catania e Palermo-Agrigento.