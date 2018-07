In difesa del medico si era schierato Eugenio Bennato, secondo il quale Pignatelli "non merita il massacro" in quanto "medico impegnato nel volontariato per fare prevenzione, disponibile con i pazienti, capace professionalmente per il quale occorre bilanciare l'immagine fuorviante emersa in questi giorni".



"E' un luminare e l'ho conosciuto quando è drasticamente intervenuto per salvare le gambe di mio nipote per il quale in un ospedale del Nord era stata disposta l'amputazione - scrive in una lettera aperta Bennato -. Ma a parte la straordinaria capacità professionale e la determinazione con la quale l'ho visto battersi a difesa del paziente, mi ha colpito il suo volontariato per la prevenzione, e la faccia tosta con cui ha chiesto a me e ad altri artisti di realizzare spot in favore dei test per l'aneurisma dell'aorta addominale".