Napoli, regala un panino a un disabile senza fare lo scontrino: multato dalla Gdf

11:47 - Ha regalato a un ragazzo disabile un panino senza digitare in cassa lo scontrino fiscale. E per questo Salvatore Picardi, salumiere 30enne di Marigliano (Napoli), è stato multato dalla Gdf e dovrà pagare una sanzione, come prevede la legge, tra i 150 e i 2.500 euro. "La legge deve essere sempre e comunque rispettata, ma chi la fa rispettare deve avere cuore", commenta il commerciante. Mentre Roberto Calderoli (Lega) tuona: "E' una vergogna".

"Continuerò a regalare qualcosa a Gigi, che, ormai, è diventata una persona di famiglia", continua Salvatore, che può contare sul sostegno della Rete.



Proprio dal web arriva il commento del parlamentare del Carroccio: "Purtroppo non è una barzelletta, è accaduto veramente. Mi vergogno di appartenere a un Paese dove nessuno si dimette per i giochini fatti sulle banche popolari e ce la si prende con chi fa beneficenza e viene punito per avere aiutato chi ne aveva bisogno".



La legge non è dalla parte dell'esercente. Anche in caso di regalo, si deve comunque emettere lo scontrino fiscale.



Salvatore, commerciante con un passato nell'Esercito, riconosce il suo errore ma presenterà ricorso. Spiegare ai finanzieri la gratuità del dono non è infatti bastato a convincerli a chiudere un occhio. "Questa che mi ha multato non è l'Italia a cui ho giurato fedeltà", conclude.