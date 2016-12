Napoli, incinta muore in clinica: salvo il neonato, indagano i carabinieri

Una donna di 34 anni incinta all'ottavo mese è morta in circostanze non ancora chiarite all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (Napoli), dove era stata trasferita dopo un ricovero in una clinica di Torre del Greco. Il bambino del quale era incinta è nato prematuro. I familiari hanno presentato denuncia, accusando i responsabili della clinica di non aver prestato alla donna l'assistenza dovuta. Indagano i carabinieri.