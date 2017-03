Napoli, inchiesta su Alfredo Romeo: perquisizioni a Palazzo di Giustizia

I carabinieri hanno dato il via a una serie di perquisizioni presso il Palazzo di Giustizia di Napoli nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti alle aziende di Alfredo Romeo , arrestato il 1° marzo. Nel mirino l'ufficio di un dirigente amministrativo, nei cui confronti i pm ipotizzano il reato di corruzione in concorso con l'imprenditore, che ha in appalto il servizio di manutenzione e pulizia del Palazzo di Giustizia al Centro direzionale di Napoli.

Perquisito l'ufficio del direttore generale per la gestione e la manutenzione, Emanuele Caldarera, che risulta indagato per corruzione in concorso con Romeo. Secondo l'ipotesi accusatoria, per sbloccare il pagamento di alcune fatture a favore della Romeo Gestioni, che era stato congelato dal funzionario che l'aveva preceduto nell'incarico, avrebbe chiesto e ottenuto l'assunzione di una figlia presso l'azienda di Romeo. I fatti contestati si riferiscono a un periodo tra l'ottobre e il novembre dello scorso anno.