Napoli, dipendente in malattia giocava a calcio: licenziato e reintegrato

Come riporta Il Mattino, il lavoratore aveva dichiarato di essere affetto da cefalea, ma in realtà andava in giro per supermercati e si dedicava allo sport. L'azienda aveva dunque deciso di licenziarlo in tronco per aver violato gli "obblighi di correttezza, lealtà e diligenza in forza del rapporto di lavoro". La vicenda risale a ottobre 2017, ma è stata resa nota soltanto adesso.



Un regio decreto dell'epoca fascista - La decisione del Tribunale fa riferimento a una norma particolare, che risale all'epoca fascista. Si tratta di una regola che riguarda il contratto di tutti i tranvieri in materia di sanzioni disciplinare: il regio decreto 148 del 1931, in cui è contemplata la "simulazione di malattia" come "comportamento sleale". Una fattispecie che tuttavia non comporta il licenziamento, ma la sospensione.



La denuncia dell'azienda - La disposizione dei giudici non è ovviamente piaciuta all'Eav, che ha fatto una denuncia circostanziata documentando nel dettaglio i fatti. In un passo della denuncia si legge: "Il lavoratore aveva comunicato di essere in malattia per il giorno 27 e 28 ottobre 2017. Ciononostante il giorno 27 lasciava l'abitazione per due volte. Alle 15, presumibilmente per andare a fare spese (...) Il giorno 28 ottobre alle 13:30 usciva da casa con un borsone da calcio e alle ore 15 partecipava alla partita di calcio della quarta giornata del girone A, del torneo di Prima Categoria della Regione Campania, indossando la maglia numero 10".