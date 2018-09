Napoli, corruzione e falsi incidenti: 22 arresti, anche dei giudici

La guardia di finanza di Torre Annunziata (Napoli) ha arrestato 22 persone accusate di corruzione in atti giudiziari. Tra gli indagati figurano anche tre giudici di pace, numerosi avvocati e svariati consulenti tecnici implicati in contenziosi civili riguardanti incidenti stradali, in qualche circostanza falsi. Le Fiamme gialle hanno inoltre avviato una serie di perquisizioni.