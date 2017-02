Napoli, blitz anti-assenteismo in ospedale: 94 indagati, 55 arresti | Coinvolti anche alcuni sindacalisti

Tra i 55 ai quali è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari ci sono un neurologo, un ginecologo, 9 tecnici di radiologia, 18 infermieri professionali, 6 impiegati amministrativi, 9 tecnici manutentori e 11 operatori sociosanitari.



Oltre alla cosiddetta "strisciata plurima" dei badge, per far risultare presenti dipendenti che invece erano assenti, le telecamere dei carabinieri hanno documentato l'assenza dei dipendenti dell'ufficio rilevazioni presenze e assenze, coloro cioè che erano incaricati di eseguire i controlli. Uno dei dipendenti, è emerso, durante l'orario di servizio andava a fare lo chef in una struttura alberghiera del Nolano. Documentato anche il caso di un medico, indagato, che mentre era in servizio prendeva il taxi e andava a giocare a tennis oppure a sbrigare faccende personali, come fare compere in gioielleria.



In due anni sono state registrate ore e ore di filmati e di intercettazioni, eseguiti oltre 500 servizi di osservazione e pedinamento: accertati migliaia di episodi di assenteismo. Tra gli indagati anche due operatori socio sanitari che, quotidianamente, dopo essere stati avvertiti telefonicamente o via sms, "strisciavano" 20 badge, a seconda dei turni di servizio dei colleghi da "coprire".



Coinvolti anche sindacalisti - Tra gli arrestati vi sono alcuni sindacalisti di Cgil, Cisl e Uil che, secondo fonti interne dell'ospedale, sarebbero stati coinvolti nella gestione dei badge marcati abusivamente. "Tira una bruttissima aria - ha raccontato un anziano infermiere all'agenzia Ansa - oggi nei reparti ci sono dei vuoti. Ma si sapeva dell'assenteismo? "Certo che si sapeva: medici, infermieri, amministrativi, tutti". E un altro infermiere ha spiegato che "questo ospedale sta morendo. Da quando ha aperto il nuovo ospedale del Mare, è smobilitazione".