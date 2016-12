Napoli, allarme sette sataniche: fedeli lanciano esorcismo dall'elicottero

L'esorcismo è stato realizzato il 9 luglio, senza che il vescovo ne fosse messo a conoscenza, ma la notizia è stata resa nota solo nelle ultime ore da un sacerdote di Cava dei Tirreni (Salerno), che raccoglie ogni settimana numerosi fedeli in un santuario della zona per la preghiera e la meditazione. Dietro l'idea vi sarebbe l'aumento, negli ultimi tempi, di profanazioni, furti sacrileghi nelle chiese e danneggiamenti di croci in tutta la zona.



Ma non solo. La cittadina auspica nel "miracolo" di vedere rinascere le antiche Terme dalle 28 sorgenti chiuse per fallimento, il Monte Faito, ora irraggiungibile perché la funivia è stata dismessa dalla Circumvesuviana, il fiume Sarno che da decenni sversa veleni in un mare bellissimo ma non balneabile a causa dell'inquinamento, le industrie ridotte in macerie, la delinquenza diffusa, il cantiere navale fondato dai Borbone che vede l'esodo dei lavoratori al Nord per mancanza di commesse, la villa Comunale chiusa per lavori, il commercio in ginocchio, il Comune in dissesto economico.



Da qui il sospetto che sulla città "ballino i diavoli". Una teoria rafforzata da tanti episodi dissacranti che si ripetono su croci messe sottosopra, furti sacrileghi nelle chiese, madonnine scaraventate nei dirupi. Segnali - secondo alcuni - dell'attività di alcun sette esoteriche. "Se Satana esiste, si è impadronito di Castellammare di Stabia e degli stabiesi. Non ci resta che l'esorcista per tentare una ripresa", affermano i fedeli.