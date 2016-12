Napoli, 24enne giustiziato in strada: ferito a un braccio il fratello

La vittima abitava in via Cupa Santa Cesarea e, secondo gli investigatori, risultava legato al clan di camorra Vinella Grassi. Nell'agguato, il fratello Mariano è rimasto ferito ad un braccio. Il fatto è avvenuto in via Monte Faito, all'altezza del lotto 19.



Il fratello dell'ucciso, una volta realizzato che l'agguato mortale aveva stroncato stroncato Domenico, non ha offerto alcuna collaborazione agli inquirenti e altrettanto hanno fatto le persone che vivono in via Monte Faito.



Quello della scorsa notte è il secondo omicidio compiuto in un mese nel quartiere di San Pietro a Patierno. Lo scorso 19 settembre, in un agguato, era stato ucciso Andrea Saraiello, 26 anni, incensurato, che aveva pubblicato su Facebook una propria foto con una pistola dorata rivolta verso la testa.