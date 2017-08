Un buco di circa 400mila euro . A tanto ammonta secondo Ermando Mennella, presidente di Federalberghi di Ischia e Procida, l' ammanco dovuto ai mancati pagamenti di chi , subito dopo il terremoto , è scappato dall'isola senza saldare i conti con l'hotel in cui aveva soggiornato. "Ci teniamo la beffa, è inutile tentare di intraprendere vie legali - ha quindi spiegato Mennella -, serva da lezione: bisogna riscuotere l'intera quota per intero".

Dileguatisi nel caos post sisma - Nelle ore successive al terremoto, sono stati circa 11mila i turisti che hanno deciso di abbandonare l'isola: tra questi appunto anche chi è andato via senza saldare il conto, avendo pagato solo la caparra, di alberghi, b&b, pensioni e case vacanze. Complice il caos seguito al sisma, le notizie frammentarie e l'impegno delle forze dell'ordine tutto concentrato sui soccorsi, i "furbetti" sono riusciti a dileguarsi.



La notizia è emersa solo quando alcuni albergatori e proprietari di case vacanze si sono presentati in Commissariato per denunciare il fenomeno: un ulteriore danno per un turismo che ha già iniziato e dovrà probabilmente continuare a pagare conseguenze per questo terremoto.