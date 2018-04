Indietro con gli esami, studentessa si toglie la vita a Napoli nel giorno della laurea

Era indietro con gli esami e quindi il suo nome non compariva nell'elenco dei laureandi all'università "Federico II" a Napoli. Per questo una studentessa di 25 anni, fuori sede e originaria di Sesto Campano nel Molise, ha lasciato il gruppo ed è salita sul tetto di un edificio per poi lanciarsi nel vuoto. Al vaglio degli investigatori la carriera accademica della ragazza, ad iniziare dalle iscrizioni.