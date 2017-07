7 luglio 2017 15:10 Crolla palazzina di 4 piani a Torre Annunziata nel Napoletano: 8 dispersi, due sono bimbi Almeno tre le famiglie coinvolte. Il sindaco: "Lʼedificio era messo male". La Procura ha aperto unʼinchiesta per crollo colposo

Si continua a scavare a mani nude a Torre Annunziata dopo il crollo di una palazzina di quattro piani, in cui si stavano eseguendo lavori di ristrutturazione. Nel cedimento sono coinvolte due famiglie, per un totale di 8 persone, tra cui 2 bambini. L'implosione della struttura, avvenuta per motivi ancora ignoti, è avvenuta alle 6.20. La Procura ha aperto un'inchiesta per crollo colposo. Atteso, in serata, l'arrivo di gruppi elettrogeni e "torri faro".

Dalle testimonianze raccolte dai carabinieri, risulterebbe crollata la parte posteriore dell'edificio in via Rampa Nunziante 15. Tra i dispersi un dipendente comunale di Torre Annunziata, con moglie e figlio. Forse a cedere sono stati il terzo e il quarto piano dove risiedevano tre famiglie. I parenti stanno indicando a vigili e volontari l'ubicazione delle camere da letto. Una madre coi due figli, invece, sarebbe riuscita a mettersi in salvo da sola.



Un treno merci passato poco prima del boato - La palazzina era costruita a ridosso della linea Vesuviana, che è stata momentaneamente interrotta. Secondo diversi testimoni, poco prima del crollo, era passato un treno. Di sicuro non è stato udito scoppio ma solo il rumore del palazzo che cadeva. "Ho sentito il rumore del palazzo che crollava" racconta una persona che abita a ridosso del palazzo caduto. E aggiunge: "Qui sotto passano i treni merci e qualcuno mi ha detto di aver sentito che poco prima del crollo ne era passato uno". Secondo alcune persone che sono sul posto forse nel palazzo stavano facendo dei lavori di ristrutturazione.



Trenitalia: "Nessun treno merci, nè vibrazioni" - Trenitalia ha poi precisato circa le notizie circolate su un presunto treno merci passato poco prima del crollo. "I treni merci non transitano sulla linea tra Torre Annunziata e Santa Maria La Bruna inoltre l'esercizio ferroviario è sospeso dalle 23 alle 5 (come è stato per la notte 6/7 luglio 2017)", si legge nel comunicato. "La linea Napoli – Salerno, infatti, è utilizzata per il trasporto passeggeri regionale. Le vibrazioni emesse dal passaggio dei treni non hanno alcun effetto sulla stabilità dei fabbricati adiacenti la linea ferroviaria, né tantomeno su quelli posti in alto. Le deboli vibrazioni dovute al passaggio dei treni vengono infatti assorbite dalla massicciata e dal pietrisco che ne impediscono la propagazione".



Amministratore dello stabile vicino: avvisaglie - "La gente aveva espresso la propria preoccupazione per i lavori. Qualche avvisaglia di pericolo c'era già stata" dice Vincenzo Frapolla, amministratore del condominio "Residenza a mare", uno stabile che si trova proprio di fronte alla palazzina crollata. "Meno male che appena qualche settimana fa abbiamo provveduto a pulire la zona - prosegue - perché diversamente i soccorritori non avrebbero potuto lavorare".