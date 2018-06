Camorra, clan occupa alloggi popolari per spaccio h24: 29 arresti

Ventinove persone sono finite in manette tra Napoli e provincia, Verona, Castel Volturno, Terni, Reggio Emilia, Ferrara e Bari. Sono ritenute affiliate al clan della camorra dei "mariglianesi" (attivo tra Marigliano e i comuni confinanti), una costola del clan napoletano dei "Mazzarella". Le indagini hanno accertato che organizzavano e gestivano lo spaccio h24 in alcune case popolari del Napoletano, arruolando in gran parte residenti delle palazzine.