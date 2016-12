Benevento, bambina di 10 anni trovata morta nella piscina di un casale: era scomparsa da alcune ore

Sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso; quello che al momento, da fondi investigative, si deduce da una esame esterno del corpo è che la bimba sia morta per asfissia.



La tragedia domenica notte in un piccolo comune della provincia di Benevento, San Salvatore Telesino. E' lì che la bimba, dieci anni ad agosto, da anni viveva insieme alla sua famiglia: papà operaio, mamma badante, romeni ma da tempo in Italia. Tutti la conoscevano in paese, soprattutto per la sua frequentazione della chiesa. Faceva la chierichetta, la piccola, e anche domenica sera è in chiesa che è stata vista l'ultima volta. Verso le ore 19.30, questa la ricostruzione dei carabinieri secondo anche quanto riferito dai genitori, la bimba si è infatti recata in parrocchia per la processione del Santo Patrono, Sant'Anselmo. Poi, il maltempo, ha rimandato tutto e così la bimba avrebbe detto di voler andare alle giostre. Da lì, da quelle giostrine a poca distanza, si sono perse le sue tracce.



E' stato il papà, intorno alle ore 20, a dare l'allarme visto che non rientrava e non riusciva a trovarla. Sono così iniziate le ricerche, a tappeto. Poi a mezzanotte l'atroce scoperta. La titolare di un resort, un locale per ricevimenti nella zona centrale di San Salvatore Telesino, si è avvicinata alla piscina, chiusa al pubblico, mentre stava parlando al telefono cellulare e si è accorta del cadavere della piccola. Il corpo era nudo mentre gli abiti era collocati in maniera ordinata sul bordo della piscina insieme alle scarpine.



C'è sgomento nel paese di quattromila abitanti. Nessuno si spiega come sia potuto accadere e in tanti temono che non sia un incidente. Un timore dettato soprattutto dal carattere della bimba: solare, partecipe alla vita di comunità, soprattutto della chiesa. Chi la conosce racconta che mai si sarebbe allontanata da sola; solo con una persona che conosceva si sarebbe recata da qualche parte. Intanto le indagini continuano a tappeto.