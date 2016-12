Banconote false a Napoli, cinque arrestati nella prima tipografia in Ue: Gdf scopre un superlaboratorio

Stampavano le nuove banconote da 20 euro della serie "Europa" in quella che gli investigatori della Guardia di finanza ritengono sia la prima stamperia in Europa predisposta. Cinque persone, tutte arrestate, gestivano un laboratorio clandestino e un deposito di stoccaggio in cui sono stati trovata blglietti falsi per circa 7 milioni di euro, pronti per essere immessi sul mercato.