Alimentari, operazione Nas nel Sud Italia

foto Ap/Lapresse 12:13 - I carabinieri del Gruppo Nas di Napoli, competente sui 15 nuclei del Sud Italia, hanno eseguito 1.300 ispezioni ad attività produttive, commerciali ed esercizi pubblici dell'Italia meridionale. Sono state riscontrate irregolarità in 390 casi (31% circa) e accertate 634 violazioni alle leggi di settore (di cui 80 penali), con sanzioni amministrative pari a 630mila euro. In totale sono state sottratte al consumo circa 280 tonnellate di alimenti. - I carabinieri del Gruppo Nas di Napoli, competente sui 15 nuclei del Sud Italia, hanno eseguito 1.300 ispezioni ad attività produttive, commerciali ed esercizi pubblici dell'Italia meridionale. Sono state riscontrate irregolarità in 390 casi (31% circa) e accertate 634 violazioni alle leggi di settore (di cui 80 penali), con sanzioni amministrative pari a 630mila euro. In totale sono state sottratte al consumo circa 280 tonnellate di alimenti.

Quanto sequestrato era in cattivo stato di conservazione, insudiciato, in strutture sprovviste dei requisiti igienico-sanitari e privo della documentazione utile per la loro rintracciabilità. Sequestrate o chiuse 48 strutture, nonché segnalate alle Autorità giudiziaria, sanitaria ed amministrativa 400 persone.



In particolare, il Nas di Reggio Calabria ha sottoposto a sequestro due celle frigo in pessime condizioni igieniche - completamente invase da ruggine e muffe, anche sulle scaffalature - e circa 1 tonnellata di alimenti scaduti da 3-5 anni (2008) - tra cui insaccati, formaggi, panna, pasta fresca, conserve, ecc. - visibilmente alterati per la presenza di muffe e liquidi maleodoranti. In particolare, sono stati rinvenuti salumi e formaggi privi di etichetta e/o con etichetta abrasa, contraffatta o cancellata. I carabinieri dei Nas insieme a personale del Sian della Asp di Reggio Calabria, hanno accertato anche le gravi carenze igienico sanitarie e strutturali di tutti i locali - scrostature dell'intonaco, umidità persistente e sporco - e pertanto hanno proceduto all'immediata chiusura dell'attività. Il titolare del supermercato e' stato denunciato.



Il Nas di Bari, invece, presso un'azienda vitivinicola della provincia - in un deposito non autorizzato e privo dei requisiti previsti dalla normativa - ha sottoposto a sequestro amministrativo 28.000 bottiglie di vino a denominazione di origine controllata privi di capsule di imbottigliamento e della documentazione certificante Doc e Igt, immagazzinati - tra l'altro - in pessime condizioni igieniche con accumulo di sporcizia su pavimenti e pareti.



Il Nas di Palermo, presso un'industria di produzione di gelati e di pasticceria surgelata, ha sequestrato 1 tonnellata circa di materie di lavorazione (pan di spagna, rollè cacao, glasse, cioccolato) scadute da diversi mesi. Inoltre, i militari del Nucleo in collaborazione con i Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, hanno arrestato un pregiudicato 43enne ed un 24enne che vendevano abusivamente alimenti utilizzando come deposito un locale - gia' sottoposto a sequestro dalla Polizia municipale di Palermo - all'interno del quale venivano rinvenuti e sequestrati oltre 6 quintali di interiora di bovino (stigghiole) congelate abusivamente all'interno di alcuni frigocongelatori allacciati alla rete elettrica pubblica. Ai locali di deposito venivano posti nuovamente i sigilli.



I carabinieri del Nas di Taranto, Lecce e Bari, coadiuvati da militari del Comando provinciale di Taranto e da personale medico delle Asl di Taranto e Brindisi, hanno proceduto alla chiusura - per gravi carenze igieniche e/o inadeguatezze strutturali - di sei attività (depositi prodotti ittici e alimenti, azienda agricola con stabilimento di produzione conserve vegetali, caseificio, ristorante) ed al sequestro di uno stabilimento vinicolo risultato privo di autorizzazione allo scarico dei reflui. Inoltre, i militari dei nuclei hanno sottoposto a sequestro: circa 600 Kg tra prodotti ittici (cozze, calamari, seppie, polpi) - in parte privi di documentazione attestante la rintracciabilita', altri detenuti in cattivo stato di conservazione e sottoposti ad arbitrario procedimento di congelazione - e prodotti caseari (cacio ricotta, formaggi, ricotta) privi di etichettatura; oltre 1.600 confezioni tra pasta, pomodori pelati, biscotti, bibite, acque minerali, liquori, detenute in locali non autorizzati ed interessati da carenze igienico sanitarie e strutturali (ragnatele, scaffali metallici con ruggine, pavimento disconnesso, finestre sprovviste di mezzi idonei ad impedire l'accesso di insetti ed animali).