- Nove persone sono state arrestate dalla Guardia costiera di Salerno in un'inchiesta su una truffa per due milioni di euro ai danni di enti previdenziali e del Servizio sanitario nazionale. Durante l'operazione, scattata in varie zone della Campania, sono state sequestrate anche alcune imbarcazioni. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania.