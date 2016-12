foto Ufficio Stampa Mediaset

00:42

- Momenti di tensione a Salerno nel corso della processione in onore del santo patrono, quando l'inviato della trasmissione tv 'Le Iene', Filippo Roma, ha cercato di avvicinare il sindaco Vincenzo De Luca, per un'intervista. Ne è nato un parapiglia con le forze dell'ordine, in cui è volato qualche spintone. Nella ressa, un cameraman al seguito dell'inviato ha riportato la rottura degli occhiali che teneva sulla camicia.