Nocera, trasferita in due ospedali: donna muore dopo cinque ore di agonia

foto Ansa Correlati Salerno, rifiutato in 4 ospedali: muore malato di Hiv

12:20

- Una 39enne di Angri, nel Salernitano, è morta dopo essere stata trasferita da un ospedale all’altro in seguito a un’emorragia interna. Come riporta “Il Mattino”, la donna, Romina Tieso, era giunta all’ospedale Umberto I di Nocera attorno alle 10.45: i medici che l’hanno visitata hanno ritenuto opportuna un’ulteriore consulenza ematologica all’ospedale di Pagani, nonostante nel frattempo la donna avesse avuto un'importante perdita ematica. Qui il primo impedimento: non c’erano ambulanze che potessero trasportare la donna nell’altra struttura, ed è stata quindi accompagnata in auto dal marito.